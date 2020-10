Pordenone-Reggina, dove seguire il match: info su diretta Tv e live Streaming

24 Ottobre 2020 10:00

Il match di Serie B Pordenone-Reggina, valido per la 5ª giornata del campionato 2020/2021 sarà trasmesso in diretta sui canali Dazn. Possibilità di assistere al live anche su Streaming, tutti i dettagli

Superato il turno infrasettimanale, la Serie B torna in campo per la 5ª giornata. Allo Stadio Guido Tehil (Lignano Sabbiadoro), con fischio d’inizio alle ore 14.00, è in programma per giorno sabato 24 ottobre 2020 la gara di campionato Pordenone-Reggina. Inizio di stagione molto diverso per le due compagini: i neroverdi infatti hanno raccolto soltanto tre pareggi nelle prime quattro uscite e sicuramente di fronte ai propri tifosi vorranno andare alla ricerca della prima vittoria. Di fronte ci sarà la compagine del tecnico Mimmo Toscano, a quota sei punti in classifica. Gli ultimi due pari con Entella e Cosenza hanno lasciato l’amaro in bocca, perché sono due risultati che stanno stretti agli amaranto per quello che ha rivelato il campo, la voglia di strappare un successo esterno sarà quindi tanta.

Come di consueto la redazione di StrettoWeb seguirà la partita in diretta per offrire ai propri lettori la possibilità di seguirla con aggiornamenti e approfondimenti in tempo reale, già a partire nel pre-gara con l’uscita della formazioni ufficiali, sino al post-match con le interviste e gli interventi in conferenze stampa dei protagonisti.

Pordenone-Reggina: come seguire il match in Tv

La partita Pordenone-Reggina sarà visibile anche in diretta Tv sui canali Dazn (clicca qui per il link). Non sarà invece possibile assistere alla gara in chiaro sulla Rai. I clienti DAZN potranno vedere la partita anche nelle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Pordenone-Reggina: come vederla in Live Streaming

Per quanto riguarda il live Streaming della sfida Pordenone-Reggina sarà visibile in tempo reale per gli abbonati DAZN anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e successivamente avviandola e selezionando il match dal palinsesto, e sul proprio personal computer o tablet, collegandosi sul portale online ufficiale della piattaforma.