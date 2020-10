Pordenone-Reggina 2-2, le pagelle di StrettoWeb: Cionek muro, esordio da incubo per Lafferty

24 Ottobre 2020 16:04

Pordenone-Reggina, le pagelle di StrettoWeb – Si è appena conclusa la sfida di Lignano Sabbiadoro tra i neroverdi di Tesser e gli amaranto di Toscano. Altro pari per Guarna e compagni, il terzo di fila, che questa volta vede però rincorrere anziché farsi raggiungere. Vantaggio con Liotti, rimonta locale e definitivo pari di Folorunsho con deviazione. Di seguito le PAGELLE della nostra redazione.

Guarna 6 – Non ha colpe sui due gol, per il resto è normale amministrazione.

Loiacono 6 – Una prestazione positiva fino al gol del pari di Diaw, che lo aggira prima di concludere a rete, ma la colpa non è solo sua. (82′ Situm 5.5 – Anche oggi il suo ingresso non sposta gli equilibri, sbaglia appoggi anche semplici).

Cionek 7.5 – Migliore in campo. Un lottatore, un toro. Va in anticipo, scala, chiude gli errori dei compagni, le prende tutte di testa. Valore aggiunto, uno degli acquisti migliori.

Delprato 7 – Anche per lui una grande prestazione. Solido, concentrato, attento, non commette sbavature e non si fa mai saltare.

Rolando 5.5 – Sembra risentire ancora del problema che lo ha tenuto fuori dai campi per qualche settimana. Sbaglia molto, è spesso in ritardo e arriva stanchissimo nel finale. Deve recuperare la condizione.

Bianchi 6.5 – Non sempre preciso, ma prezioso nel solito lavoro oscuro e in fase di inserimento. Sfiora lo 0-2 a ridosso dell’intervallo. (58′ Folorunsho 6.5 – Ha il merito del gol del pari, ma non è precisissimo in più di un’occasione dopo il suo ingresso).

Crisetig 6 – Senza infamia né lode oggi. Non sbaglia nulla, ma si vede anche poco. L’aggressività del centrocampo avversario lo nasconde.

Liotti 7 – E’ il capocannoniere degli amaranto a sorpresa, anche se sorpresa adesso non lo è più. Un altro gol da centravanti e tanto lavoro in entrambe le fasi. (58′ Di Chiara 6.5 – Il suo ingresso è sicuramente migliore di altri, prova più volte l’iniziativa e non si nasconde).

Bellomo 6.5 – E’ l’unico tra i calciatori offensivi a provare a rendersi pericoloso. Forse poteva rimanere in campo fino alla fine, ma è stato fatto rifiatare e serviva peso davanti. (76′ Mastour 5.5 – Altro ingresso errato. Si dimostra fumoso e nulla più, non collabora coi compagni e prova più volte l’azione personale, finendo per perdere il pallone).

Denis 6 – Non ha modo di rendersi pericoloso, ma prova a sfruttare al massimo ciò che tocca, come la sponda di testa che per poco non manda in gol Bianchi. Uscito per rifiatare. (58′ Vasic 5.5 – Il suo ingresso serviva per mettere centimetri davanti durante l’assalto finale, combina ben poco).

Lafferty 4.5 – Ci sono tutte le premesse per assistere alla nuova serie “Esordi da incubo”. E’ la sua prima in campionato da titolare, ma non ne azzecca una. Per giunta, è da un suo errore che nasce il pari locale, con il mancato appoggio al compagno.