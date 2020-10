Nuovo DPCM – Di Maio mette paura ai tifosi: “chiudere la Serie A? Il calcio non è priorità, ascoltiamo il CTS”

25 Ottobre 2020 15:41

Luigi Di Maio apre alla possibilità di fermare il campionato di Serie A: il calcio non è una priorità, deciderà il CTS

Quest’oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato nuovamente agli italiani, dettagliando le norme contenute nel nuovo DPCM che serviranno a contenere l’emergenza Coronavirus. Fra di esse presenti anche alcune limitazioni relative allo sport che però non prevedono lo stop della Serie A. Almeno per ora. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenuto ai microfoni di ‘Avvenire’, ha aperto alla possibilità di fermare il calcio italiano: “il calcio è una grande industria ma in questa fase sono altre le priorità. Chiudere il campionato di Serie A? Ascolteremo con attenzione le valutazioni del CTS“.