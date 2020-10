‘Ndrangheta, Bombardieri: “Camere Penali mi strumentalizzano”

30 Settembre 2020 21:04

‘Ndrangheta, le parole del procuratore Bombardieri

“In un documento delle Camere Penali di Catanzaro e Vibo Valentia e’ stata strumentalmente accostata alle vicende del processo “Rinascita Scott” in corso di svolgimento a Roma ed ai fini di un evidente attacco alla magistratura catanzarese, requirente e giudicante, una mia dichiarazione in ordine al generale diritto di difesa di cui tutti devono godere e riferita, in realta’, ai gravissimi attacchi social, con minacce ed ingiurie, ad alcuni difensori di indagati per gravissimi fatti di sangue“. Lo afferma il procuratore capo di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri. “E’ evidente – continua – che tale accostamento e’ assolutamente fuori luogo e fuorviante, attesa la serieta’ e lo scrupolo del faticoso lavoro del collega procuratore Nicola Gratteri e dei colleghi della Procura di Catanzaro impegnati nel processo, nonche’ del Giudice che svolge con particolare impegno e dedizione, evidentemente nel rispetto delle garanzie di tutti, il proprio lavoro nella direzione di quello stesso processo”.