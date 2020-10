NBA Finals – Barack Obama collegato fra il pubblico: l’appello social per votare alle Elezioni Americane 2020 [VIDEO]

1 Ottobre 2020 09:48

Parterre stellare per Gara-1 delle NBA Finals. Pubblico ovviamente collegato online per le rigide regole della bolla di Orlando, ma non mancano le personalità di spicco. In mezzo a grandi stelle del passato più o meno recente dell’NBA del calibro di Dirk Nowitzki, Bill Walton, Paul Pierce, Dwayne Wade, Ray Allen, Pau Gasol, Kareem Abdul-Jabbar e Shaquille O’Neal, è spuntato anche Barack Obama. L’ex presidente americano, oltre ad essersi godo lo spettacolo espresso sul parquet da Los Angeles Lakers e Miami Heat, ha colto l’occasione per lanciare un messaggio a tutti i cittadini americani affinchè vadano a votare: il loro voto non è una semplice preferenza, deciderà il destino degli USA, è #Morethanavote. Specialmente dopo il caos e gli insulti del dibattito Trump-Biden di ieri.

Always look forward to watching the NBA Finals––and tonight I had the chance to thank a great group of first-time poll workers with @morethanavote.

It’s critical that everybody votes in this election––by mail or in person if you can. Register to vote at https://t.co/d5gaMVt7hl. pic.twitter.com/KgW5DAxnvn

— Barack Obama (@BarackObama) October 1, 2020