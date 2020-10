La modella e influencer Emily Ratajkowski: “Il sesso di mio figlio? Ce lo dirà lui quando farà 18 anni…”

29 Ottobre 2020 18:45

La modella e influencer Emily Ratajkowski aspetta un bambino: hanno fatto molto discutere, però, le sue affermazioni sul sesso del nascituro

Un’affermazione sicuramente sorprendente, una mezza provocazione. E’ quella pronunciata dalla modella e influencer Emily Ratajkowski, star dei social e in attesa di un bambino con il marito regista e produttore Sebastian Bear-McClard. Emrata da anni lotta sui social in favore delle donne e in favore di ogni tipo di minoranza, come dimostra la sua battaglia contro il body-shaming. In virtù di queste sue ideologie, ha deciso di non rivelare il sesso del suo bambino.

“Il sesso del bambino? A noi – le sue parole a Vogue USA – piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà compiuto 18 anni e che poi ce lo farà sapere. Le persone sorridono, ma questo nasconde una verità importante: non non abbiamo idea di chi – o che cosa – stia crescendo nella mia pancia”. In alto la FOTOGALLERY con alcune immagini di Emily, tra cui quelle col “pancione”.