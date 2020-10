Milazzo: le FOTO degli assessori della Giunta Midili

17 Ottobre 2020 18:10

Milazzo: nei prossimi giorni il sindaco Pippo Midili procederà all’assegnazione delle deleghe ai sette assessori nominati nella serata di venerdì

Nei prossimi giorni il sindaco di Milazzo, Pippo Midili procederà all’assegnazione delle deleghe ai sette assessori nominati nella serata di venerdì. Nel frattempo tracciamo di ciascuno di loro un breve profilo.

Francesco Alesci, 72 anni, sposato, un figlio. Laurea in scienze naturali, pittore. Ha rivestito il ruolo di consigliere comunale nel Comune di Bresso (Milano) dal 1985 al 1992. Assessore ai Beni culturale dal febbraio 2007 al maggio 2010 al Comune di Milazzo. Consigliere comunale a Milazzo dal 2010 al 2020.

Santi Romagnolo, 56 anni, sposato, due figli, ingegnere libero professionista da oltre un trentennio, Master in “Diritto e Pratica dei Lavori Pubblici” conseguito a Roma e Master in “Urbanistica ed Edilizia” conseguito a Viareggio, vanta una notevole esperienza nel settore degli Enti Locali. Già più volte Assessore del Comune di Milazzo, è stato dirigente nei Comuni di Milazzo, Saponara e Santa Lucia del Mela e consulente in altri Comuni del comprensorio.

Roberto Mellina, 46 anni, sposato, due figli, laurea in Economia e commercio, esercita la professione di dottore commercialista e revisore dei conti con studio a Milazzo. E’ specializzato in fiscalità internazionale. E’ presidente della commissione internazionalizzazione d’impresa Odcec di Barcellona Pozzo di Gotto. Consigliere comunale per due mandati durante le Amministrazioni guidate da Lorenzo Italiano e Carmelo Pino.

Maurizio Capone, 43 anni, sposato, due figlie. Geometra. Imprenditore. Ha ricoperto l’incarico di Vicepresidente del consiglio comunale di Milazzo dal 2015 al 2020. E’ stato componente dell’Ufficio di Gabinetto dell’assessore alle Autonomie locali, Bernadette Grasso (dal 2018 al 30 giugno 2020)

Antonio Nicosia, 55 anni, sposato, due figli, impiegato nel settore privato. E’ stato componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Lucifero dal 2012 al 2017 e della commissione edilizia dal 2010 al 2011. Prima esperienza politico-amministrativa a palazzo dell’Aquila.

Beatrice De Gaetano, 47 anni, sposato, due figli, avvocato, E’ stata candidata nella lista di “Fratelli d’Italia”. Anche per lei prima esperienza politica a palazzo dell’Aquila.

Simone Magistri, 36 anni, è il più giovane dell’Esecutivo del sindaco Midili. Avvocato e Funzionario pubblico presso l’Università degli studi di Messina, ha approfondito negli anni le tematiche legate al mondo della pubblica amministrazione, anche attraverso la partecipazione a master e corsi di perfezionamento in Management delle Amministrazioni Pubbliche, svolti presso l’Università Bocconi di Milano. Dal 2008 al 2013 Consigliere della Provincia di Messina dove ha ricoperto il ruolo di Capogruppo e di componente della commissioni ambiente e cultura e pubblica istruzione. Dal 2015 al 2020 Consigliere del Comune di Milazzo, ha ricoperto l’incarico di capogruppo e di componente della commissione territorio e ambiente.