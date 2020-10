Messina, un caso di Covid19 all’Istituto Guttuso di Milazzo

1 Ottobre 2020 11:20

È residente lungo il litorale tirrenico che separa Milazzo dal capoluogo lo studente dell’Istituto Guttuso risultato positivo al coronavirus. Si lavora per ricostruire la catena dei contatti del giovane

Uno studente dell’Istituto Artistico ed Alberghiero Renato Guttuso di Milazzo è risultato essere positivo al coronavirus. Immediatamente scattate le procedure anti-covid che hanno comportato reso necessario porre in isolamento compagni di classe e professori dello studente positivo. Ciò in attesa dei risultati dei tamponi rapidi effettuati dall’Asp di Messina.

Lo studente positivo è residente lungo il tratto di litorale tirrenico che separa Messina da Milazzo. Ciò ha fatto alzare la preoccupazione della comunità locale, data la consuetudine per i pendolari di spostarsi tra Milazzo e le località di provenienza a bordo di autobus. Motivo per cui si sta lavorando per ricostruire la catena di contatti dello studente, in modo tale da valutare l’ipotesi di porre in isolamento altre famiglie del luogo.