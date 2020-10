Messina, ultimati gli interventi di manutenzione al Policlinico: il Pronto Soccorso torna ad operare a pieno regime

25 Ottobre 2020 14:14

Messina. Operazioni di manutenzione al Policlinico: “La collaborazione ha fatto sì che i disagi per l’utenza fossero limitati e che venisse comunque garantita massima sicurezza per tutta la cittadinanza”

L’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina informa che si sono conclusi alle 12:30, con qualche minuto di anticipo rispetto alle previsioni iniziali, gli interventi straordinari di manutenzione ad una cabina di consegna Enel, che nella mattinata di oggi hanno comportato una riduzione delle attività. La regolare fornitura di energia elettrica è stata così ripristinata.

Il distacco è iniziato alle ore 7: in linea con il piano di emergenza affidato al dott. Consolato Malara, “Hospital Disaster Manager” e Risk Manager aziendale, che già nel marzo 2019 aveva gestito una simile situazione.

Di fronte al Pronto Soccorso generale ha operato un posto medico avanzato, che tuttavia non ha dovuto affrontare particolari emergenze. L’attività sta ora tornando alla piena normalità.

“Ringrazio – afferma il Commissario straordinario dell’A.O.U., dott. Giampiero Bonaccorsi – tutti i professionisti dell’Azienda che a qualsiasi titolo sono stati impegnati sul fronte di questa emergenza, oltre ai componenti l’unità di crisi che hanno diretto gli interventi.

Fondamentale è stato il coordinamento di S.E. il Prefetto, l’apporto degli Enti Locali e dell’Amministrazione Comunale, delle Forze dell’Ordine, dell’Esercito (in particolare della Brigata Aosta), delle altre Aziende Sanitarie e Ospedaliere cittadine e regionali, del 118, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e di tutte le ditte che erogano servizi per l’A.O.U..

La collaborazione ha fatto sì che i disagi per l’utenza fossero limitati e che venisse comunque garantita massima sicurezza per tutta la cittadinanza“.