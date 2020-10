Messina: “Inutile fare elenco delle strade che sembrano essere state oggetto di un bombardamento, è lungo”

29 Ottobre 2020 12:12

Messina. Libero Gioveni interroga l’Amministrazione sui lavori affidati in concessione relativi all’installazione della fibra ottica in città. Secondo il consigliere sarebbero molte le zone in cui le operazioni di ripristino sarebbero state condotte in maniera inadeguata

“Chi è che vigilia sui lavori di scavo per il passaggio della fibra ottica? Quando e in che modo vengono ripristinati gli scavi?Possibile che non ci si indigni per la serie di strade devastate che le piogge degli ultimi giorni hanno reso ancora più impraticabili e pericolose?”

Sono questi gli interrogativi del consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, sulle condizioni delle strade cittadine dopo gli interventi affidati a terzi per il passaggio della fibra ottica che si eseguono ormai da mesi.

“Trovo perfettamente inutile fare un elenco delle strade cittadine che sembrano essere state oggetto di un bombardamento – prosegue Gioveni – perché l’elenco,appunto, è lungo; così come l’indignazione dovrebbe essere ancora maggiore nei casi in cui le strade oggetto degli interventi siano state addirittura asfaltate da poco (vedi, per esempio, la via Del Santo rifatta totalmente solo 3 anni fa!). Basta farsi un giro per appurarne le disastrate condizioni – prosegue il consigliere – che non solo fanno inviperire moltissimi cittadini, ma in molti casi ne pregiudicano la sicurezza, specie se si tratta di centauri”.

“Pur comprendendo le ragioni delle società e ditte operanti o dello stesso Comune concessionario che rilascia le autorizzazioni – insiste l’esponente di FdI – non si può accettare un simile modus operandi che, pur se legittimo e rispettoso delle condizioni contrattuali, andrebbe certamente rivisto. Sarebbe pertanto auspicabile – conclude Gioveni – regolamentare meglio tutta la materia relativa alle concessioni per gli attraversamenti dei sottoservizi e soprattutto intensificare la vigilanza da parte dei tecnici comunali sulla esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte”.