Messina: l’Irccs Bonino Pulejo avvia le selezioni per due posti da dirigente medico

29 Ottobre 2020 16:28

Messina. Sono un dirigente medico specializzato in malattie infettive ed un dirigente medico urologo le due figure ricercata dal centro neurolesi

L’Istituto messinese neurolesi ‘Bonino Pulejo’, ha avviato le procedure finalizzate al reclutamento di un dirigente medico specializzato in malattie infettive e di un dirigente medico urologo.

Ambedue gli avvisi pubblici, la cui selezione avverrà per titoli e colloquio, prevedono l’assunzione a tempo indeterminato. Per presentare la domanda è possibile consultare il bando sul sito ufficiale dell’Irccs, entrando nella sezione dedicata a concorsi e selezioni, selezionando la voce ‘Procedure Area Scientifica’. La scadenza della presentazione delle domande è fissata per il prossimo martedì 3 novembre alle ore 12.