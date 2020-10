Messina, il Pd: “denunciamo il sindaco Cateno De Luca per istigazione a disobbedire le leggi”

25 Ottobre 2020 16:10

Messina, il Pd denuncia De Luca: “incitare la cittadinanza a disattendere una Ordinanza Regionale sull’ordine pubblico, istigandola ad andare allo scontro totale non è solo un gesto irresponsabile che mortifica le istituzioni, è reato”

“Denunciamo Cateno De Luca per Istigazione a disobbedire le leggi”. Lo affermano in una nota congiunta, i deputati e componenti della segreteria nazionale del Partito Democratico Carmelo Miceli ed Emanule Fiano e Dario Parrini, senatore Dem, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato. “Incitare la cittadinanza a disattendere una Ordinanza Regionale sull’ordine pubblico, istigandola ad andare allo scontro totale non è solo un gesto irresponsabile che mortifica le istituzioni, è reato. In un momento delicato – sostengono – come quello che stiamo vivendo, frasi come ‘da Messina partirà la reazione’, ‘disattendiamo tutti l’ordinanza di Musumeci, ve lo dice il sindaco’, ‘verranno tutti ci vorrà l’esercito’, ‘qui si va allo scontro, qui ognuno di noi rischierà qualcosa’, ‘arrestateci tutti’ non possono non chiamare a risponderne chi le ha pronunciate, specialmente se questi è un Sindaco della Cittá metropolitana, cioè uno che dovrebbe collaborare con le altre istituzioni al mantenimento dell’ordine pubblico. Adire le vie legali, quindi, è per noi un atto dovuto. Un mezzo necessario – concludono i parlamentari dem – a tutelare la democrazia e le istituzioni da chi, scientemente, ha dato ripetutamente prova di volerle offendere, umiliare e sovvertire”.