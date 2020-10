Messina, giovani del gruppo AgiMe presentano al sindaco progetto per skatepark a Villa Dante [FOTO]

28 Ottobre 2020 17:44

Messina. Tra gli ulteriori progetti esposti a sindaco ed assessori anche “Fallo per Me”, campagna di sensibilizzazione sull’utilizzo delle mascherine

È stato ufficialmente presentato al sindaco Cateno De Luca il gruppo di giovani messinesi di AgiMe (Agorà dei Giovani Messinesi) nato su iniziativa dell’assessore alle Politiche Giovanili Enzo Caruso, con l’obiettivo di creare un’interfaccia tra l’assessorato e il mondo giovanile cittadino per la promozione di idee e progetti. Alfredo, Marzia, Francesco, Vincenzo, Sergio, Tommaso, Eleonora, Antonio, Christian, Ivan, Alessio e Simone hanno risposto all’appello e hanno deciso di mettere a disposizione della città i loro talenti.

Al sindaco De Luca i ragazzi, alla presenza dell’assessore Caruso, dell’esperto alle Politiche Giovanili Salvatore Ingegneri e di Andrea Parisi, collaboratore per la comunicazione social, hanno esposto i propri propositi e le prime idee progettuali, una campagna di sensibilizzazione all’uso delle mascherine “Fallo per ME”, nata con l’intento di tutelare la salute dei cittadini più a rischio, a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, e dell’intera città; e l’intento di realizzare uno skatepark urbano immerso nel verde di Villa Dante, che potrà diventare uno dei simboli della rinascita del polmone verde della città.

Successivamente i ragazzi hanno avuto l’occasione di confrontarsi con gli Assessori Caminiti, Gallo e Minutoli e con il Presidente di Amam Salvo Puccio, in merito alle proposte esposte. Un evento straordinario che vede per la prima volta un gruppo di giovani protagonisti del processo di progettazione e realizzazione di idee per la città, grazie anche alla possibilità di interfacciarsi direttamente e senza filtri con l’Amministrazione Comunale e iniziare così un virtuoso percorso di cittadinanza attiva.