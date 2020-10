Messina, Matilde Siracusano (FI): “Il 16 novembre legge per stop a baraccopoli arriva in Aula alla Camera”

29 Ottobre 2020 17:55

Messina. Siracusano (FI): “Finalmente il Parlamento avrà l’occasione di discutere e votare questo provvedimento. Avremo l’opportunità di dare ad 8mila messinesi le risposte che attendono da troppi decenni”

“Lunedì 16 novembre la proposta di legge per cancellare le baraccopoli di Messina e per risanare interi quartieri della città dello Stretto, approderà in Aula alla Camera.

Questa la decisione presa oggi, dopo esplicita richiesta della presidente dei deputati di Forza Italia, Mariastella Gelmini, dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.

“Finalmente il Parlamento avrà l’occasione di discutere e votare questo importante provvedimento – prosegue Siracusano –, finalmente avremo l’opportunità, tutte le forze politiche, di dare ad 8mila messinesi le risposte che attendono con ansia da troppi decenni.

Nelle prossime due settimane la Commissione Ambiente continuerà i suoi approfondimenti, ci saranno nuove audizioni, e infine sarà redatto il testo finale. Senza intoppi e con un serio lavoro possiamo dare il via libera alla legge, in questo ramo del Parlamento, entro la fine di novembre, per poi passare il testimone ai colleghi del Senato per l’approvazione finale. Avanti, con determinazione. Questa è la volta buona”.