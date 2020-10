Mercato NBA – Milwaukee Bucks interessati ad Oladipo: sarà duello con i Sixers

29 Ottobre 2020 17:51

I Milwaukee Bucks alla ricerca di un secondo scorer di livello: nel mirino Victor Oladipo dei Pacers. Il cestista interessa anche ai Sixers

Mercato NBA , Bucks interessati ad Oladipo – I Milwaukee Bucks sono alla ricerca di un secondo scorer di livello da affiancare a Giannis Antetokounmpo per dare l’assalto definitivo all’anello. La franchigia del Wisconsin ha messo gli occhi su Victor Oladipo, arrivato all’ultimo anno di contratto con gli Indiana Pacers che, messi di fronte alla possibilità di perderlo gratuitamente, potrebbero abbassare le loro richieste. Secondo Kevin O’Connor di The Ringer però, potrebbe esserci anche un’altra pretendente: “le fonti della lega circa Victor Oladipo affermano che i Pacers hanno parlato con i Bucks di uno scambio che lo riguarda. A questo punto però è altrettanto probabile che i Sixers, scommettendo su un suo ritorno allo stato di forma pre-infortunio, possano fare un’offerta per il giocatore“.