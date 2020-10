Melito di Porto Salvo: “liquami fognari nel Torrente Melito, perdura la perdita a valle sotto il ponte stradale di Pilati” [FOTO]

4 Ottobre 2020 12:33

Melito di Porto Salvo, la nota di Vincenzo Crea Referente unico dell’ANCADIC e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”

“Scrivo facendo seguito alla richiesta d’intervento dello scorso 24 settembre per rappresentare che l’alveo fluviale del Torrente Melito è ancora interessato a valle da liquami fognari. Invero, da quanto è possibile visivamente osservare, dalla condotta aerea situata lato mare in alto alla spalla del ponte stradale di Pilati lato sud fuoriescono copiosi liquami fognari che riversatesi nell’alveo fluviale percorrendolo per un notevole tratto giungono a mare. La fuoriuscita è permanente e la portata varia durante la giornata”. La nota di Vincenzo CREA Referente unico dell’ANCADIC e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”.

“L’alveo fluviale lato monte del ponte stradale a salire al momento del sopralluogo da me eseguito intorno alle ore 10,00 dello scorso 3 ottobre è a secco e non si notano liquami fognari segnalati con la nota di cui sopra, ciò fa ritenere che a monte la criticità segnalata con la suddetta nota sia stata rimossa.

Tanto si segnala per i provvedimenti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica. In merito sono stati interessati il Commissario Prefettizio di Melito di Porto Salvo, il Sindaco di Bagaladi e quello di San Lorenzo e altri Enti territorialmente competenti”.