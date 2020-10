La reggina Martina De Lorenzo è “Miss V’Incanto”

1 Ottobre 2020 09:10

È di Martina De Lorenzo la fascia di “Miss V’Incanto”. Diciottenne e originaria di Reggio Calabria, è lei la vincitrice della selezione del 30 settembre. Si posiziona invece al secondo posto con la fascia “Miss Rocchetta Bellezza” Erica Avignone, terza classificata con la fascia “Miss Miluna” Sara Mendicino, quarta classificata con la fascia “Miss Be Much” Martina Canonico, Miss quinta classificata Amanda Citro, e Miss sesta classificata Marica Caruso. Martina De Lorenzo è dunque riuscita a dar prova di saper conquistare la giuria presente, composta da Claudio Caputo, Vincenzo Mazzuca Mari, Maria Assunta Castellano, Francesco Falbo, Francesco Torchia, Luigi Grandinetti, Manuela Aiello, Matteo Bonfanti, Francesca Gaetani, Domenico Valente; oltre all’avvocato Danilo Aloe, garante del concorso non avente diritto al voto. “Sono ovviamente molto emozionata e felice di questo traguardo, mi sono emozionata e divertita” – commenta Martina De Lorenzo, ‘Miss V’Incanto’ – “Studio recitazione da quando ero piccola, e credo che Miss Italia possa aprirmi una strada nel mondo dello spettacolo. Io dico di provarci, siamo giovani e la vita è una, per cui bisogna sperimentare e mettersi in gioco; da questo cammino spero di affrontare un nuovo percorso e una nuova avventura, e per me è importante avere sempre nuovi obiettivi da raggiungere”.

La selezione, ospitata dalla suggestiva e accogliente cornice del “V’Incanto”, organizzata per il sesto anno consecutivo dalla CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, testimonia la costante ricerca di valorizzazione dei territori della Calabria, con i suoi scenari naturali e non, promuovendo così la cultura e la bellezza. “Siamo onorati e orgogliosi di poter organizzare una selezione di Miss Italia all’interno di una delle strutture più eleganti e raffinate della città di Cosenza” – dichiarano gli agenti regionali – “Un plauso ai titolari del ‘V’Incanto’ perché, nel periodo difficile che stiamo attraversando, trovare persone così coraggiose è una grande fortuna, soprattutto per la gestione ed il rispetto delle misure anti covid”. La serata è stata condotta dall’attrice Larissa Volpentesta e da Linda Suriano. Nella kermesse non è mancato l’intrattenimento, con la presenza del corpo di ballo della coreografa Lia Molinaro. Ospite della serata il cantante Giuseppe Martino. Presenti anche Francesca Carolei, Miss Egea; Maria Torchia, Miss La pecora nera Beach; e Elisabetta De Gaio, Miss Be Much 2019. Il locale rappresenta il punto di congiunzione tra la suggestiva città dei Bruzi e le inconfondibili luci di Rende, volendo offrire una vera e propria vista “incantevole” delle due città allo spettatore. Un ringraziamento ai titolari e gestori del “V’Incanto” Mario Scarpelli, Pasquale Marino e Paola De Santis: “Siamo onorati di poter ospitare una kermesse così importante come Miss Italia.” – commenta così la dottoressa Paola De Santis – “Un plauso particolare all’organizzazione dell’evento, che ha curato nei minimi dettagli l’intera gestione della serata”. La carovana di Miss Italia si prepara alla prossima selezione, che si terrà domenica 4 Ottobre 2020 alle gradinate di via Calabria, sempre a Cosenza, dove verrà eletta “Miss Brutia Calabria”.