Juventus, Lapo Elkann polemico: “complimenti ai 12 giocatori del Barcellona”, ce l’ha con l’arbitro o con Bernardeschi?

29 Ottobre 2020 10:15

Lapo Elkann polemico dopo la sconfitta della Juventus contro il Barcellona, il tweet diventa virale: ma ce l’ha con l’arbitro o con Bernardeschi?

Due gol subiti, 3 annullati per fuorigioco, Cristiano Ronaldo ancora assente perchè positivo al Coronavirus, persa la leadership del Girone G: la notte di ieri per la Juventus ha portato solo brutte notizie. I bianconeri sono stati sconfitti dalBarcellona di Leo Messi per 0-2. Una partita più aperta di quanto il punteggio possa dire, con Morata che si è visto annullare ben 3 gol per fuorigioco, chiamate confermate dal successivo controllo della moviola. Tanta la frustrazione dei tifosi della Juventus che hanno riempito i social di messaggi polemici. Fra di essi spicca Lapo Elkann con un tweet diventato in poco tempo virale: “complimenti ai 12 giocatori del Barça“. Le parole del rampollo della famiglia Elkann si prestano a due possibili interpretazioni: Lapo ha voluto tirare in ballo l’arbitro, sottolineando un arbitraggio che abbia sfavorito i bianconeri, oppure il suo cinguettio è riferito a Federico Bernardeschi, calciatore alquanto inviso ai tifosi della Juventus, che ha causato il goffo fallo da rigore su Leo Messi che ha di fatto chiuso la gara?