Jole Santelli, il ricordo della Camera: un mazzo di rose rosse nel posto dove sedeva il Presidente della Regione Calabria [FOTO]

30 Ottobre 2020 12:02

L’onorevole Mariastella Gelmini ha dedicato un post su Facebook alla Presidente Santelli

“Jole Santelli era passione, coraggio e amore. Amore per la sua Calabria, per la sua famiglia, amore per Forza Italia e per la politica da cui non si è mai allontanata. Oggi abbiamo voluto ricordarla in Aula alla Camera. Al suo posto, delle rose rosse. Ciao Jole”. Così Mariastella Gelmini ha scritto in un post dedicato all’amica Jole Santelli, recentemente scomparsa. E’ l’ennesimo gesto da parte del mondo politico verso Jole Santelli, donna delle istituzioni che nonostante la sua grave malattia lavorava costantemente per la sua terra.