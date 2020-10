Incidente a bordo di una nave mercantile nel cosentino: marittimo ustionato e salvato dalla Guardia Costiera [FOTO]

21 Ottobre 2020 21:16

Un membro dell’equipaggio della nave mercantile Canneto M., di nazionalità italiana, è stato tratto in salvo questa mattina dalla Guardia Costiera di Corigliano Calabro, a seguito di un incidente a bordo accaduto nelle acque antistanti il Comune di Trebisacce (CS). Appresa la notizia, la sala operativa della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro ha messo in atto le procedure di soccorso, disponendo l’impiego di una dipendente motovedetta che ha trasportato il marittimo, risultato ustionato, presso il porto di Corigliano Calabro. Il personale sanitario del 118, allertato dalla Guardia Costiera, ha poi provveduto a trasportare il marittimo infortunato dal porto all’ospedale Guido Compagna del Comune di Corigliano – Rossano. Sono in corso accertamenti volti a ricostruire la dinamica dell’incidente. Per qualsiasi emergenza in mare chiamate il Numero blu 1530, gratuito da cellulare e da telefono fisso.