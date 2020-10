31 Ottobre 2020 20:44

Messina: grave incidente stradale tra Rometta e Milazzo, feriti i due conducenti dell’auto e quasi illeso quello del furgone

Incidente stradale, questa sera, sul tratto autostradale tra Rometta e Milazzo, in provincia di Messina, direzione Palermo intorno alle ore 17.40, dove, i Vigili del Fuoco, hanno tratto in salvo 3 persone (feriti i 2 conducenti dell’auto e quasi illeso quello del furgone). La squadra dei Vigili è intervenuta con Auto Pompa serbatoio e pick-up con modulo Anticendio. I feriti dell’incidente stradale sono stati affidati alle cure del personale medico arrivato in ambulanza.