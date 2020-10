Il Giro d’Italia sul Monte Nero, sotto la pioggia dell’Etna lo spettacolo della Corsa Rosa [GALLERY]

5 Ottobre 2020 20:36

Il Giro d’Italia scala l’Etna e i suoi splendidi paesaggi tipici in cui il nero domina e fa da sfondo all’arcobaleno di colori della carovana e al rosa dei tifosi

La terza tappa del Giro d’Italia 2020 scala le pendici dell’Etna e regala uno scorcio degli splendidi paesaggi del vulcano. Domina il colore nero, tipico di queste zone, accentuato da una giornata uggiosa che di certo non ha macchiato lo spettacolo del Giro d’Italia, anzi, ha regalato più atmosfera ad una tappa per certi versi anche dura, nella quale il siciliano Vincenzo Nibali però si è distinto alla grande. A fare da cornice il rosa dei tifosi, grandi e piccini, per un mix di calore e bellezza che solo la Sicilia è capace di offrire.