Le Iene allo stadio Granillo: Roberta Rei incontra il presidente Gallo [FOTO]

1 Ottobre 2020 11:36

Le Iene sono state a Reggio Calabria nella giornata di ieri: l’inviata Roberta Rei ha incontrato il presidente Gallo al Granillo

Le Iene a Reggio Calabria e più precisamente allo stadio Granillo. La nuova stagione del noto programma Mediaset comincerà il prossimo 6 ottobre e, tra i servizi da mandare in onda, potrebbe anche esserci quello che ha visto protagonista l’inviata Roberta Rei. Come si evince da alcune foto pubblicate sui social network, la giornalista nella giornata di ieri ha fatto una capatina nella città dello Stretto. Prima è andata a visitare i Bronzi di Riace al Museo e poi ha incontrato il presidente amaranto Luca Gallo all’interno dell’impianto di Viale Galileo Galilei. I motivi della chiacchierata non sono ancora noti, ma potrebbero essere presto svelati. In alto alcune immagini della presenza dell’inviata per le vie della città.