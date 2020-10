Grande Fratello VIP – Chi è Selvaggia Roma? La sexy influencer pronta a mettersi fra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli [GALLERY]

19 Ottobre 2020 19:19

Selvaggia Roma possibile new entry del Grande Fratello VIP: scopriamo chi è la sexy influencer avrebbe già mostrato interesse per Pierpaolo Petrelli

Grande Fratello VIP, Selvaggia Roma possibile new entry – Grande attesa per la puntata di questa sera del Grande Fratello VIP. Nella casa più spiata d’Italia potrebbe esserci un nuovo ingresso in grado di mettere del pepe alle relazioni fra i coinquilini, particolarmente quella fra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Stiamo parlando di Selvaggia Roma, sexy influencer romana che avrebbe già mostrato interesse verso l’ex velino di ‘Striscia la Notizia’. Fisico scolpito dalla palestra, pelle colorata dai tattoo e sguardo sexy potrebbero far vacillare l’attrazione di Pierpaolo Petrelli nei confronti di Elisabetta Gregoraci, complice l’incertezza del sentimento della coppia che non è mai andato oltre un grande affetto reciproco (e qualche tenerezza!).

Grande Fratello VIP, Selvaggia Roma possibile new entry – Scopriamo dunque chi è Selvaggia Roma. Nonostante più di un ritocchino estetico rispetto al passato, qualcuno l’avrà già vista in tv in passato. Nel 2011 è stata infatti corteggiatrice di Alessio Lo Passo a ‘Uomini e Donne‘, successivamente ha partecipato a ‘Temptation Island‘ insieme al fidanzato Francesco Chiofalo, con il quale ha avuto una convivenza lunga 5 anni, finita nel 2017 proprio durante il programma. Dal 2017 al 2019 ha avuto una storia con Luca Muccichini. Selvaggia Roma ha fatto anche due comparse nel mondo della musica: è apparsa, sexy e provocante, nel brano ‘Li lascio fare‘ del rapper Diluvio e nel 2019 ha pubblicato ‘Dammi un mojito‘ insieme a Dany De Santis e Sonya Queen.