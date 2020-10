Grande Fratello VIP – Frase sessista a Dayane Mello, Balotelli si scusa sui social: “basta giudicarmi, ecco la verità” [FOTO]

24 Ottobre 2020 18:00

Grande Fratello VIP, frase sessita rivolta da Mario Balotelli a Dayane Mello in diretta tv: il calciatore si scusa sui social e spiega la verità

Mario Balotelli protagonista di un brutto episodio al Grande Fratello VIP. Il calciatore, entrato nella casa come ospite per salutare il fratello Enock, ha avuto uno scambio di battute con Dayane Mello, sua ex fidanzata. ‘Super Mario’ si è rivolto nei suoi confronti con una battuta a sfondo sessuale. Tante le critiche piovute sul calciatore attraverso i social, che attraverso Instagram ha pubblicato una storia nella quale si è scusato e ha spiegato la sua versione dell’accaduto: “ragazze chiedo scusa se qualcuna si è sentita offesa! Con Dayane ho una confidenza e un modo di parlare tale che potrebbe sembrare volgare ma le voglio un mondo di bene anzi! Quindi basta fare le femministe o maschilisti, chiedo scusa per chi si sente offesa ma se non conoscete i rapporti tra persone prima di giudicare informatevi! Ho 2 mamme, 3 sorelle, 1 figlia: le donne sono la mia vita, basta speculare sull’ignoto! Vi voglio bene, buona notte“.