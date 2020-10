Giro d’Italia 2020 – La lista dei partecipanti squadra per squadra: Nibali il favorito, occhio a Thomas e Yates

1 Ottobre 2020 12:51

La lista completa delle squadre e i relativi corridori partecipanti al Giro d’Italia 2020: Vincenzo Nibali favorito nella gara di casa, Geraint Thomas e Simon Yates le minacce principali

Tutto pronto per il Giro d’Italia 2020 che non si ferma nemmeno davanti al Coronavirus. La grande Corsa Rosa partirà il 3 ottobre con la cronometro Monreale-Palermo e si concluderà il prossimo 25 ottobre a Milano. Saranno 21 le frazioni alle quali i ciclisti si dovranno sottoporre, così suddivise: 3 cronometro individuali, 6 tappe di bassa difficoltà adatte ai velocisti, 6 di media difficoltà e 6 di alta difficoltà.

Vincenzo Nibali è senza dubbio tra i favoriti per la vittoria finale. Lo ‘Squalo dello Stretto’, al netto dell’età (sono 36 anni a novembre) e di qualche infortunio patito di recente, punterà al terzo successo dopo i due ottenuti nelle edizioni 2013 e 2016. Le principali minacce per il ciclista siciliano saranno Geraint Thomas, vincitore del Tour de France 2018 e Simon Yates, vincitore della Vuelta di Spagna 2018 e fresco di successo alla Tirreno-Adriatico 2020. Da non sottovalutare anche Jakob Fuglsang, Miguel Angel Lopez, Aleksandr Vlasov, Rafal Majka, Ilnur Zakarin e la Maglia Azzurra della Corsa Rosa 2019 Giulio Ciccone che, smaltito il Coronavirus, vorrà sicuramente dire la sua.

Elenco dei Partecipanti Giro d’Italia 2020: