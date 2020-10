Giro d’Italia, oggi in Calabria il tappone più atteso: la sfida “terrona” Nibali-Pozzovivo nel cuore della Sila

7 Ottobre 2020 09:40

Giro d’Italia, oggi in Calabria una tappa durissima e spettacolare: l’arrivo di Camigliatello Silano e l’attesissima sfida Nibali-Pozzovivo

Come una grande classica del Nord: una tappa lunghissima, 225km, chilometraggio ormai inusuale per i grandi giri e più tipico di un mondiale, da Mileto a Camigliatello Silano con oltre 3.300 metri di dislivello tra strade strette e tortuose, salite e discese, attraversando prima il centro di Catanzaro e poi quello di Cosenza fino alla dura salita finale con punte del 18% prima di arrivare in cima a Camigliatello Silano.

Dopo lo splendido arrivo di lunedì sull’Etna, oggi il Giro d’Italia regalerà un altro appuntamento storico per il ciclismo del Sud Italia, con la corsa infiammata dalla “sfida terrona” tra Nibali e Pozzovivo, entrambi meridionali, entrambi scalatori, amici e già compagni di squadra. Messinese uno, lucano ma calabrese adottivo l’altro, fino a ieri la corsa rosa ha percorso le strade di casa dello Squalo e oggi arriva in quelle del dott. Pozzo, uno dei corridori più seri e acculturati del gruppo, dove si allena da sempre nei pressi della casa della moglie Valentina, calabrese doc. Proprio qui, a Dipignano, Pozzovivo ha avuto il terribile incidente di agosto 2019 quando è stato travolto da un’alto ed ha rischiato di morire. Oggi, dopo un anno difficile, è tornato in una tappa storica per la Calabria – che raramente ha visto un percorso così duro e difficile che potrebbe rivelarsi un passaggio chiave per la classifica generale – a giocarsi la maglia rosa.

I paesi e le città sono già tutti addobbati a festa, colorati di rosa. Per la Calabria è una giornata speciale. Con un augurio particolare al suo corridore più rappresentativo, anche se nato a Policoro. Il maltempo anche oggi potrebbe complicare le cose, soprattutto nella fase finale – e più delicata – della corsa. La tappa partirà alle 10:30, l’arrivo è previsto intorno alle 16:30 dopo sei ore di corsa estenuante, in un percorso zeppo di trabocchetti complice il clima autunnale, fresco e piovoso.