Giro d’Italia 2020 – La classifica generale conclusiva: Geoghegan Hart festeggia, sorpresa Almeida, delude Nibali

25 Ottobre 2020 16:54

Classifica generale Giro d’Italia 2020 – Con la 21ª tappa odierna, termina dopo 3 settimane il Giro d’Italia 2020. Non una semplice passerella, ma una cronometro finale lunga 15.7 km nei quali si sono decise le sorti della maglia rosa. Vigilia clamorosa prima della Cernusco sul Naviglio-Milano: due ciclisti in lotta per il ‘Trofeo Senza Fine’ sarebbero partiti con lo stesso tempo. A cronometro però, il più forte si è dimostrato Tao Geoghegan Hart che si è preso maglia rosa e maglia bianca (miglior giovane) staccando di 39 secondi Jai Hindley. Terzo posto per Wilco Kelderman che paga le difficoltà in salita. Recupera una posizione invece Joao Almeida che limita i danni sulle montagne e scavalca Pello Bilbao a cronometro dimostrandosi un ciclista da tenere d’occhio per il futuro. Delude invece Vincenzo Nibali: lo ‘Squalo’ partiva da favorito, ma sulle montagne ha fatto grande fatica rispetto ad avversari più giovani e in forma. Il siciliano ha chiuso al 7° posto complessivo, per la prima volta dopo 6 anni fuori dal podio del Giro d’Italia.

Classifica generale Giro d’Italia 2020: