Futsal Polistena, il prossimo avversario è il Cataforio: le parole di Diogo

29 Ottobre 2020 21:51

Archiviata la vittoria con il Bovalino, il Futsal Polistena si appresta ad affrontare il Cataforio: le parole di Diogo Texeira

Archiviata la vittoria con il Bovalino, il Futsal Polistena è proiettato al prossimo turno, in programma sabato prossimo, 31 ottobre, quando la squadra allenata da mister Pino Molluso affronterà in trasferta il Cataforio. La sfida si disputerà alle 15 al Campo polivalente di Lazzaro, in provincia di Reggio Calabria. In virtù dell’ultimo dpcm, inoltre, non sarà consentita la presenza di pubblico.

A presentare il match, valido per la terza giornata del girone “D”, è Camillo Teixeira Da Silva, meglio noto come Diogo. “Conosciamo bene il valore dei nostri avversari – afferma il laterale difensivo – ma, allo stesso tempo, siamo consapevoli delle nostre potenzialità. Andremo a Lazzaro cercando di riproporre lo stesso atteggiamento assunto sabato in casa”. Diogo parla anche delle prime due uscite, contro Viggiano e Bovalino. “In Basilicata abbiamo disputato un buon primo tempo, anche se forse dovevamo essere più cinici sotto porta. Nel secondo tempo, invece, eravamo un po’ sottotono e ci siamo fatti recuperare due reti dall’avversario. Contro il Bovalino abbiamo approcciato molto bene la partita, riuscendo subito a imporre il nostro gioco. Stiamo migliorando giorno dopo giorno sia fisicamente che tatticamente, ma non dobbiamo sentirci appagati. Pensiamo solo a noi stessi e a fare sempre meglio”.