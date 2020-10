Funerali Jole Santelli, la Calabria dà l’ultimo saluto al Presidente: presente il Premier Conte [FOTO]

16 Ottobre 2020 16:51

La Calabria saluta il Presidente Jole Santelli: l’abbraccio commosso dei cittadini e delle istituzioni presenti ai funerali

Si sono svolti nel pomeriggio, in forma strettamente privata, presso la chiesa di San Nicola a Cosenza, i funerali del Presidente della Regione Calabria Jole Santelli, scomparsa nella notte tra mercoledì e giovedì. Le transenne non hanno permesso alle centinaia di cittadini presenti di poter partecipare alla cerimonia funebre, ma la popolazione ha assistito all’evento con grande rispetto. La camera ardente è stata allestita oggi nella stessa chiesa, aperta al pubblico dalle ore 10:30. La Calabria tutta si è stretta intorno al dolore della famiglia, infatti sia a Catanzaro che a Reggio Calabria i sindaci hanno proclamato la giornata di lutto cittadino. Sabato sarà allestita una camera ardente anche nella Cittadella regionale.

Presente ai funerali anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il quale ha subito deciso di modificare la sua agenda appena saputo della tragica notizia: doveva volare oggi da Bruxelles a Genova con tempi stretti, ma ha imposto una riformulazione e volerà da Bruxelles a Lamezia Terme, spostando alle 20 l’impegno nel capoluogo ligure che, secondo quanto appreso da fonti di Palazzo Chigi, raggiungerà dopo i funerali. Insieme al Premier, che prima dell’ingresso in chiesa non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai giornalisti, ha fatto visita il presidente del Senato Elisabetta Casellati, il vicepresidente della Camera Ettore Rosato e il ministro Luciana Lamorgese. “Oltre che donna delle istituzioni, Jole Santelli era anche un’amica – ha detto Lamorgese – . Un grandissimo dolore perdere una persona eccezionale che ha lavorato per questa terra con passione e determinazione”. Tanti inoltre i rappresentanti delle istituzioni presenti questo pomeriggio per dare l’estremo saluto a Jole Santelli.

Morte Santelli, la sorella: “ogni tua azione era frutto d’amore, sarai sempre la nostra regina”

“Perché noi siamo 3 sorelle e sempre lo saremo”, ha scritto la sorella Paola in un commosso messaggio pubblicato su Facebook. “Certo mi hai fatto questo brutto scherzo di non aspettarmi, ma ci sarà una ragione valida, perché ogni tua azione verso di noi era frutto di amore e protezione! Joletta nostra, tu sei e sarai sempre la regina dei nostri cuori”.

Funerali Santelli, Tajani: “Ha concluso la sua vita felice di poter lavorare per la sua terra”

“Il suo sorriso la sera della vittoria, a Lamezia, era il sorriso non di chi aveva sconfitto un avversario, era il sorriso di chi poteva dedicare tutta se stessa alla propria terra”. È il ricordo che il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, traccia di Jole Santelli poco prima del funerale della presidente della Calabria, scomparsa giovedì 15 ottobre a 51 anni. “Una donna meridionale che vedeva il Sud del nostro Paese non come un problema o come un peso, ma come una risorsa per tutta l’Italia”, ha aggiunto Tajani. “Si era rivelata subito, come presidente della Regione, leader dell’Italia meridionale in questa fase di pandemia. Stava facendo benissimo il suo lavoro e credo che abbia concluso la sua vita felice di poter lavorare per la sua terra che rappresenta una straordinaria ricchezza per tutta l’Italia”.:

Funerali Santelli, l’arcivescovo di Cosenza: ” donna preparata e determinata”

“Ci lascia una donna intelligente, preparata e determinata, che ha amato la propria comunita’ e la sua terra, la Calabria“. Lo ha detto l’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, monsignor Francesco Mole’, nell’omelia dei funerali di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, morta a 51 anni per un malore nella notte tra mercoledi’ e giovedi’ scorsi. “Jole – ha aggiunto l’arcivescovo – ci lascia anche tanta dignita’, delicatezza, riservatezza, qualita’ necessarie nell’epoca dominata dai social. Testimone del dialogo e della pace, ha abbracciato e sostenuto ssmpre le persone in difficolta’. Ci rimane anche la sua grande voglia di lottare, come ha dimostrato negli anni in cui ha tenuto testa alla malattia“.