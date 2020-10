Formula 1 – Hamilton scrive la storia! 92ª vittoria a Portimao, nessuno come lui: la nuova classifica piloti [VIDEO]

25 Ottobre 2020 15:58

Lewis Hamilton scrive la storia della Formula 1: 92ª vittoria in carriera raccolta quest’oggi a Portimao, mai nessuno come lui. Il britannico sempre più leader della classifica piloti

Nessuno come lui, nessuno come Lewis. 92 vittorie in carriera per Lewis Hamilton che in quel di Portimao scrive un’altra bellissima pagina di storia della Formula 1. Il pilota di Stevenage domina la gara sul tracciato portoghese staccando ampiamente il compagno di scuderia Valtteri Bottas. Completa il podio Max Verstappen che precede la Ferrari di Charles Leclerc che sembra continuare il trend positivo delle ultime gare favorito dai nuovi aggiornamenti. Un po’ tardi come tempistiche, ma meglio tardi che mai. Decima l’altra Ferrari guidata da Sebastian Vettel. Grazie al successo di oggi, Lewis Hamilton stacca per sempre il leggendario Michael Schumacher, fermo a quota 91 vittorie, diventando il pilota più vincente di sempre.

La nuova classifica piloti di Formula 1:

1 Hamilton 256 2 Bottas 179 3 Verstappen 162 4 Ricciardo 80 5 Leclerc 75 6 Perez 74 7 Norris 65 8 Albon 64 9 Gasly 63 10 Sainz 59 11 Stroll 57 12 Ocon 40 13 Vettel 18 14 Kvyat 14 15 Hulkenberg 10 16 Giovinazzi 3 17 Raikkonen 2 18 Grosjean 2 19 Magnussen 1 20 Latifi 0 21 Russell 0