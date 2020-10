Formula 1 – 97 volte Hamilton! Lewis in pole a Portimao: la griglia di partenza del Gp del Portogallo

24 Ottobre 2020 16:53

Lewis Hamilton firma la 97° pole position della sua carriera davanti a Bottas e Verstappen, quarto Leclerc: la griglia di partenza del Gp del Portogallo

Bottas fa bene tutto il weekend, poi il sabato pomeriggio a sorridere ed Hamilton. Copione già visto in passato, troppe volte per il finaldese che però ha ben poco da rimproverarsi: Lewis Hamilton è semplicemente troppo forte. 97 pole position in carriera, l’ultima quella di quest’oggi ottenuta sul circuito di Portimao con il miglior tempo di 1’16″652. Come detto, Bottas completa la prima fila, mentre dietro il duo Medes si piazza il solito Max Verstappen, accompagnato da un ottimo Charles Leclerc che sembra finalmente in grado di portare la Ferrari in lotta per il podio.

La griglia di partenza del Gp del Portogallo:

1ª Fila: 1° Hamilton, 2° Bottas

2ª Fila 3° Verstappen, 4° Leclerc

3ª Fila 5° Perez, 6° Albon

4ª Fila: 7° Sainz, 8° Norris

5ª Fila: 9° Gasly, 10° Ricciardo

6ª Fila: 11° Ocon, 12° Stroll

7ª Fila: 13° Kvyat, 14° Russell

8ª Fila: 15° Vettel, 16° Raikkonen

9ª Fila: 17° Giovinazzi, 18° Grosjean

10ª Fila: 19° Magnussen, 20° Latifi