Fiscalità di vantaggio per le aziende del Sud, come funziona il taglio del costo del lavoro nel Mezzogiorno [DETTAGLI]

1 Ottobre 2020 13:59

Fiscalità di vantaggio per le aziende del Sud, il post del premier Giuseppe Conte

“Oggi entrera’ in vigore la “Fiscalita’ di vantaggio” per tutte le aziende del Sud. Tutte le imprese che operano nelle regioni del Mezzogiorno potranno contare su un taglio del 30% del costo lavoro per tutti i loro dipendenti. I lavoratori non subiranno nessuna riduzione delle proprie retribuzioni“. Cosi’ il premier Giuseppe Conte, in un post su facebook. “E’ una misura che abbiamo introdotto anche grazie all’impegno del Ministro Peppe Provenzano che interviene in maniera concreta a favorire le aree produttive del Paese che avvertono urgente bisogno di misure di sostegno al fine di ridurre carenze infrastrutturali e rispondere piu’ efficacemente alla crisi generata dalla pandemia. Vogliamo rendere questa boccata di ossigeno stabile e duratura in modo da favorire la ripartenza e il rilancio produttivo del Sud. Un Sud piu’ solido e competitivo rendera’ piu’ forte l’Italia intera“.

Fapi: “con l’avvio della Fiscalità di vantaggio è un giorno buono per il mezzogiorno”

“Avvio della fiscalità di Vantaggio? E’ un giorno buono per il Sud”. Così il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto, in una nota. “La defiscalizzazione del costo del lavoro – spiega il leader della Fapi – non può durare solo tre mesi, chiediamo che la riduzione del carico contributivo del 30% per tutti i lavoratori duri almeno tre anni. La misura che parte oggi, deve essere considerata una sperimentazione con l’opzione della proroga, anche per verificare gli effetti che avrà in termini di ricaduta occupazionale”. ”Le aziende che operano nelle regioni del Mezzogiorno verseranno meno contributi per tutti i loro dipendenti o se vorranno assumerne di nuovi, dunque, è evidente che si tratta di uno stimolo importante per il tessuto produttivo che contribuirà al rilancio occupazionale, dopo la pandemia che ha determinato la perdita di miglia di posti di lavoro in particolare nel settore turistico e alberghiero”, conclude Sciotto.

Provenzano: “Fiscalità di vantaggio? A lavoro per prolungarla”

“Noi veniamo da anni di disinvestimenti nel Sud che ha aggravato la questione meridionale e questo ha una conseguenza in tutto il Paese“. Lo ha detto il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, ospite di “Radio anch’io” su Radi1 Rai. “Oggi scatta la fiscalita’ di Vantaggio per il lavoro per le imprese che lavorano nel Mezzogiorno. Il Sud ha meno infrastrutture, meno servizi e questo ha un costo per imprese e Mezzogiorno. La fiscalita’ di Vantaggio non e’ la soluzione, servono altre politiche, tre mesi non bastano, ma stiamo lavorando per prolungarla per i prossimi anni“, ha aggiunto.