Emilie Nef Naf (lady Menez) esalta Reggio Calabria a StrettoWeb: “Città molto accogliente, ma alla guida sono un po’ pazzi…” [FOTO e VIDEO INTERVISTA]

27 Ottobre 2020 21:33

Emiie Nef Naf (lady Menez) esalta Reggio Calabria e i reggini a StrettoWeb: “Ha un grande potenziale, i cittadini sono gentili”

“Quando un forestiero viene al Sud al Sud piange due volte: quando arriva e quando parte”. E’ una delle celebri frasi di ‘Benvenuti al Sud‘, un film che ha incarnato al meglio i valori di un meridione – in questo caso quello italiano – troppo spesso bistrattato e abbandonato. Ma anche questa affermazione, a suo modo, è discutibile. Chi viene al Sud, infatti, non piange quando arriva. Perlomeno questo non è accaduto a Emilie Nef Naf, compagna di Jeremy Menez e ospite questa mattina della redazione di StrettoWeb. La dolce metà dell’attaccante della Reggina ha affrontato tanti argomenti nella piacevole chiacchierata di oggi, parlando di sé ma anche del suo amore per l’Italia e del suo forte apprezzamento verso la Calabria e Reggio, come testimoniato anche su queste pagine qualche settimana fa.

“Reggio Calabria è una città con molto potenziale – dice – forse però non sfruttato appieno, anche perché non ci sono tanti turisti. Ma i cittadini di Reggio sono di una gentilezza pazzesca, sono molto accoglienti, anche se in strada e in macchina sono un po’ pazzi e urlano. Però sono persone buone, calorose. E non è da tutti”.

Emilie in Italia si è fatta conoscere anche per aver partecipato al programma ‘Le Capitane‘, dove le protagoniste erano le Wags: lei, Erjona Sulejmani (ex moglie Dzemaili), Silvia Slitti (dolce metà di Pazzini), Jessica Melena (moglie di Immobile), Michela Persico (moglie di Rugani): “Ho conosciuto tante belle persone e tutt’ora con loro ci sentiamo. L’Italia fa parte un po’ di me, è un bel paese. Poi, non farà piacere ai francesi, ma il cibo è buonissimo. C’è la pasta, la pizza…”.

Amore per la Calabria, per l’Italia e per il suo cibo, ma anche per gli animali, come dimostra la visita al canile di Mortara di qualche settimana fa. Anche di questo Emilie Nef Naf ha parlato nell’intervista di oggi ai nostri microfoni. Di seguito un estratto di VIDEO in cui affronta questi argomenti e in alto la FOTOGALLERY con le immagini della bella Emilie.