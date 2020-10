Cosenza, il mondo della cultura e dello spettacolo scende in piazza: “la chiusura di cinema e teatri rischia di dare il colpo mortale al settore”

30 Ottobre 2020 13:37

Una delegazione dei manifestanti è stata ricevuta dal prefetto di Cosenza, Cinzia Guercio

“Con le chiusure si rischia di dare il colpo mortale a tutto il settore”. Sono scesi in piazza anche a Cosenza, così come in altre città, i lavoratori dello spettacolo, della cultura e dello sport, per protestare contro l’ultimo Dpcm emanato dal Governo che impone lo stop alle attività culturali e sportive e chiude teatri e cinema. “Siamo preoccupati – hanno affermato i manifestanti – per la decisione di chiudere del tutto i settori della cultura e dello spettacolo, oltre che palestre e piscine, per un mese. Comprendiamo la necessità di rallentare la curva dei contagi, ma nei teatri, nei cinema e nei centri sportivi dal lockdown di primavera si era investito per una ripartenza in sicurezza attraverso distanziamento, sanificazioni, riduzioni dei posti per gli spettatori. Questo rischia di essere un colpo mortale per il settore”. Il comparto in Calabria conta oltre duemila addetti nel settore. Una delegazione dei manifestanti è stata ricevuta dal prefetto di Cosenza, Cinzia Guercio, alla quale hanno consegnato un documento con cui si chiede l’istituzione di un tavolo permanente tra le parti sociali e maggiori tutele nei confronti dei lavoratori.