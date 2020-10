Coronavirus Sicilia, 26 postivi a Taormina: “Si tratta di asintomatici, ma se continua così dovremo preoccuparci”

30 Ottobre 2020 12:16

Coronavirus Sicilia. Cauto il sindaco di Taormina sull’evolversi del quadro epidemiologico: “Siamo ancora in percentuali non altissime di persone positive ma sono tanti”

Aumentano i casi di positività al coronavirus a Taormina, rinomata meta turistica in provincia di Messina.

Agli 11 positivi precedentemente individuati se ne sono aggiunti oggi altri 15, portando a 26 il numero complessivo dei contagiati. Questi, su un totale di circa 10.909 abitanti rappresentano lo 0,23% della popolazione totale taorminese.

“Le notizie non sono buone – afferma il sindaco Mario Bolognari -. Da lunedi’ scorso ad ora abbiamo avuto una crescita di contagi e adesso registriamo 26 positivi. La situazione e’ in linea, purtroppo, con quanto sta avvenendo nel resto della Sicilia e in tutta Italia. Si tratta di persone asintomatiche. Siamo ancora in percentuali non altissime di persone positive ma sono tanti. Se nei prossimi giorni continueremo con questo andamento e’ evidente che dovremo preoccuparci“.