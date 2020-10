Coronavirus Reggio Calabria: Sant’Eufemia rivede la luce, 13 guariti e nessun nuovo positivo nelle ultime ore [DATI]

28 Ottobre 2020 23:04

Coronavirus, in provincia di Reggio Calabria continua a migliorare la situazione della “zona rossa” di Sant’Eufemia d’Aspromonte

Sant’Eufemia d’Aspromonte vede la luce in fondo al tunnel della pandemia. Due settimane dopo la “zona rossa” disposta per arginare il contagio esploso per i contatti con Sinopoli, nelle ultime ore non sono emersi nuovi casi positivi e aumentano sensibilmente i guariti. Altri 13 positivi, infatti, sono risultati negativi al tampone di controllo e sono ufficialmente guariti. Il numero delle persone attualmente positive nel territorio comunale è quindi sceso a 24.

Oggi a Sant’Eufemia hanno riaperto la villa e la scuola, per le attività di sanificazione e igienizzazione in vista del ritorno in classe della prossima settimana quando si valuta di “liberare” il paese dal lockdown disposto con ordinanza regionale per un ritorno alla normalità.