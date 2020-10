Coronavirus a Reggio Calabria, 6 nuovi casi positivi a Palmi

30 Ottobre 2020 09:20

Coronavirus a Reggio Calabria, aumentano di 6 i casi di Covid per un totale di 30 soggetti posti in quarantena nella città di Palmi

“Aumentano di 6 i casi di covid, per un totale di 30 soggetti posti in quarantena: gran parte di questi non presentano sintomi importanti e sono curati con assistenza domiciliare, 2 sono ricoverati. Nonostante tutte le autorità in campo, spesso è debole la rete comunicativa e ciò porta a ritardi sulle informazioni. Invitiamo i cittadini a non creare allarmismi e fidarsi dei comunicati ufficiali. È fondamentale da parte di ciascuno di noi il totale rispetto delle norme anticontagio per evitare che il virus continui a diffondersi: siamo chiamati ad una grandissima responsabilità verso la comunità tutta”. E’ quanto comunica la pagina ufficiale del Comune di Palmi.