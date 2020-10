Coronavirus, De Luca contro Musumeci e Conte: “al fianco di coloro che protestano. Come Comune metteremo in campo misure straordinarie”

24 Ottobre 2020 20:49

Coronavirus a Messina, protesta dei i commercianti messinesi, i titolari di bar e ristoranti, i rappresentanti delle organizzazioni di categoria, gli operatori del settore del wedding e delle cerimonie. Al loro fianco il sindaco De Luca

Protesta a Piazza Unione Europea a Messina dei commercianti, titolari di bar e ristoranti, rappresentanti delle organizzazioni di categoria, gli operatori del settore del wedding e delle cerimonie. All’iniziativa era presente anche il sindaco della città dello Stretto, Cateno De Luca che si è scagliato contro l’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci e contro la bozza del nuovo Dpcm che il Governo starebbe per emanare: “massima solidarietà ad una categoria che non fa parte del popolo del 27, di quelli che hanno sempre lo stipendio fisso”. “Per domani sera – sottolinea – ho convocato una riunione della giunta per mettere in campo misure straordinarie ed urgenti per le imprese in difficoltà”.