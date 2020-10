25 Ottobre 2020 22:38

Coronavirus, il coprifuoco stabilito dalle Regioni resta in vigore

Il nuovo Dpcm non cancella il coprifuoco stabilito in alcune regioni dalle ordinanze dei governatori. La decisione di vietare ogni spostamento dalle 23, o dalle 24, fino alle 5 del mattino – in vigore in Lazio, Lombardia, Piemonte, Campania, Calabria, Sicilia – e’ infatti un provvedimento piu’ restrittivo rispetto a quelli indicati nel Dpcm, mentre sarebbe decaduto se si fosse invece trattato di una misure piu’ leggera.