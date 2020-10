Coronavirus, a Gioia Tauro sale a 13 il numero di positivi. Il Sindaco: “contagi aumenteranno ancora, chiuderemo le piazze principali per evitare assembramenti”

25 Ottobre 2020 11:05

Coronavirus, la nota del sindaco di Gioia Tauro sui nuovi casi di positività

“Stamattina ci siamo svegliati con 13 casi di Covid-19 a Gioia Tauro, contro gli otto di ieri.

Come potete ben notare la curva dei contagi da Covid-19 è in salita, e il numero potrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi giorni. Questi dati devono farci riflettere a non sottovalutare il pericolo Covid-19 e a non abbassare i livelli di guardia necessari e indispensabili per tutelare la salute dei nostri concittadini.

Non possiamo permetterci il lusso di fare aumentare il numero dei contagi a Gioia Tauro perché la Calabria non è attrezzata a ricevere in tutte le strutture ospedaliere un elevato numero di paziente nei reparti di terapia intensiva.

Siamo già orientati a chiudere il Cimitero per un certo numero di giorni, a disciplinare i funerali e l’utilizzo delle sale delle Società di Mutuo Soccorso, a chiudere, almeno nelle ore serali, le principali Piazze della Città per impedire il formarsi di punti di assembramento non controllabili; a deliberare tutte quelle ulteriori misure più restrittive che si renderanno necessarie al fine di salvaguardare e tutelare la salute di tutti i nostri concittadini.

Tutti dobbiamo aver rispetto della nostra vita e della vita degli altri nostri concittadini. Dobbiamo avere soprattutto rispetto degli anziani e di tutte le persone più deboli e a maggiore rischio sanitario.

Ci rivolgiamo, ancora una volta, ai giovani ad essere più rispettosi delle tre regole fondamentali di prevenzione Covid-19. Facciamo appello ancora una volta alle famiglie affinché diano i giusti consigli ai propri figli e vigilano sui loro comportamenti anche fuori di casa. Raccomandiamo tutti a una maggiore prudenza e a non sottovalutare il pericolo del Covid-19. Chiediamo, ancora una volta, a tutti i nostri concittadini una maggiore collaborazione, responsabilità e soprattutto buon senso. Al fine di meglio contrastare la diffusione del Covid-19, Vi raccomandiamo vivamente di rispettare le tre regole fondamentali di prevenzione:

usare la mascherina anche all’aperto;

mantenere il distanziamento fisico;

lavarsi spesso le mani.

Ce la faremo perché non ci siamo mai arresi.

Uniti si vince!” Lo afferma su facebook il sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio.