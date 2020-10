Coronavirus, lockdown in Francia: migliaia in fuga da Parigi

30 Ottobre 2020 09:36

Coronavirus, esodo in Francia: migliaia in fuga da Parigi prima del lockdown

E’ caos in Francia a poche ore dall’inizio del nuovo lockdown. Migliaia di persone sono in fuga da Parigi e si sono state registrate lunghe code per uscire dalla capitale francese. Traffico e code sono state registrate anche attorno a Lione e Bordeaux.