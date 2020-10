Coronavirus, niente deroga per la Formula 1: il Gp di Imola si terrà a porte chiuse

28 Ottobre 2020 16:47

Aumenta l’emergenza Coronavirus in Italia e la Formula 1 deve rinuncinare ai propri tifosi: il Gp di Imola si terrà a porte chiuse

Tutti i fan italiano di Formula 1 dovranno accontentarsi gi guardare il Gp di Imola da casa. Secondo quanto annunciato dagli organizzatori di ‘Formula Imola’ infatti, il Gp che si svolgerà questa settimana in Italia si terrà a porte chiuse. Fallito il tentativo di mediazione da parte di Comune e Regione finalizzato ad ottenere una deroga al divieto di far presenziare il pubblico alle manifestazioni sportive. Il comune avea anche proposto di ridurre gli iniziali 13.000 posti disponibili. “Una valutazione estremamente prudenziale – commentano gli organizzatori che si stanno attuando per il rimborso dei biglietti- nonostante il programma di svolgimento dell’evento prevedesse una disciplina rigidissima di molteplici controlli sanitari“.