Coronavirus in Calabria, a Rende ritardano gli esiti dei tamponi: il Sindaco chiude tutte le scuole fino a sabato

28 Ottobre 2020 16:04

Il Sindaco di Rende Marcello Manna ha preso questa decisione in maniera preventiva visto l’aumento dei contagi e i ritardi nell’analisi dei tamponi

Il sindaco di Rende, Marcello Manna, ha emanato l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole del territorio a scopo preventivo in seguito dall’aumento dei contagi e “alle evidenti criticità da parte della Asp territoriale ad eseguire test diagnostici su coloro che presentano sintomi correlabili a patologie legate al Covid-19”. Il primo cittadino del Comune in Provincia di Cosenza, ha disposto l’immediata sospensione in via cautelativa di tutte le attività didattiche in presenza per tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado afferenti i tre istituti comprensivi rendesi (Rende Centro – Rende Commenda e Rende Quattromiglia), a partire da domani e fino al prossimo sabato 31 ottobre.