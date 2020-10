25 Ottobre 2020 17:58

Coronavirus, rinviata Brescia-Cremonese dopo un caso positivo riscontrato nelle Rondinelle

“Dopo una caso di positività nel Brescia e constatata l’impossibilità di rinviare a domani la gara secondo regolamento per gli impegni di mercoledì delle due squadre in Coppa Italia, la gara fra Cremonese e rondinelle in programma oggi alle ore 21 è stata rinviata a data da destinarsi”. E’ quanto recita la nota ufficiale della Lega Serie B in merito al posticipo di Serie B che sarebbe dovuto andare in scena questa sera.