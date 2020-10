Elezioni Comunali Siderno: presentate le liste, ecco i nomi dei candidati a sindaco

24 Ottobre 2020 14:56

Elezioni Comunali Siderno: presentate 12 liste e 5 candidati sindaco, i nomi

ll Ministro dell’Interno ha fissato per i giorni di domenica 22 e lunedì 23 novembre 2020 la data delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni sciolti ex art. 143, comma 10, d. lgs. n.267/2000, mentre l’eventuale turno di ballottaggio è fissato per il 6 e 7 dicembre 2020. I comuni interessati in provincia di Reggio Calabria sono Siderno e Delianuova:

Nella Città di Siderno (Città Metropolitana di Reggio Calabria) i candidati alla carica di Sindaco sono 5 e le Liste presentate 12: