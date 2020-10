30 Settembre 2020 22:46

Reggio Calabria: domani alle ore 11,30 si terrà il faccia a faccia tra Giuseppe Falcomatà e Antonino Minicuci su Gazzetta del Sud

Domani alle ore 11,30 si terrà il confronto tra Giuseppe Falcomatà e Antonino Minicuci in lizza per la poltrona di primo cittadino di Reggio Calabria. I due saranno ospiti della redazione della Gazzetta del Sud per rispondere alle domande dei giornalisti Piero Gaeta, Giuseppe Lo Re e Alfonso Naso.