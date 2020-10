Come organizzare una festa di compleanno? Tutto il necessario per un party unico in casa

28 Ottobre 2020 17:24

Feste di compleanno uniche e speciali anche durante l’emergenza coronavirus. Si può! I consigli per un party da urlo e tutto l’occorrente per creare un clima perfetto

L’emergenza coronavirus ha costretto il Governo a nuove misure restrittive. Domenica scorsa il Premier Conte ha spiegato le novità del nuovo Dpcm, secondo il quale palestre e piscine non possono più restare aperte, così come i locali, costretti a chiudere dopo le 18.00 (con possibilità solo di asporto o servizio a domicilio). Sono quindi vietati i festeggiamenti di ogni tipo, anche quelli per riti religiosi, come i matrimoni. Il Governo consiglia anche di evitare di riunirsi in casa, di limitare le visite di estranei, restando il più possibile soli con i conviventi.

Per questo motivo in tanti si ritrovano a dover rinunciare alle feste di compleanno, ma non del tutto. Tante sono le mamme, infatti, che vogliono regalare ai propri figli una giornata speciale, nonostante le difficoltà di questo duro 2020, nel giorno del loro compleanno, anche se non sarà possibile festeggiare con tutti i parenti e gli amici.

I compleanno nostri e dei nostri cari sono salvi, basta solo un pizzico di fantasia, un po’ di pazienza e buona volontà e l’occorrente giusto per creare un clima perfetto.

Prima di tutto bisogna pensare alla torta: ad un compleanno non può di certo mancare. Per farla in casa, oltre ad una buona ricetta, servono anche gli strumenti giusti. Planetarie, impastatrici, teglie, stampi e decorazioni. Amazon offre l’imbarazzo della scelta, con alcuni prodotti di elettronica scontati nel Black Friday Anticipato e con la possibilità di acquistarli anche pagandoli a rate.

Non bisogna dimenticarsi delle candeline! Che festa è senza candeline? A numero, singole, magiche (che si riaccendono), a fontana: c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Per rendere la torta ancora più unica e bella, Amazon offre l’imbarazzo della scelta di Topper, le decorazioni da mettere al di sopra della torta: scritte, palloncini, fiori, animali e chi più ne ha più ne metta.

E’ il momento adesso di passare alla decorazione della casa. I più ingegnosi potrebbero anche realizzare un allestimento da sogno, come quelli di moda negli ultimi tempo per feste di compleanni, battesimi, ma anche matrimoni. Oltre la fantasia ed il tempo, serve un ‘anello di ferro’ per palloncini e palloncini oppure fiori finti. L’allestimento si può montare a proprio piacimento, prendendo spunto magari da qualche idea sul web.

Inoltre possono tornare utili dei cilindri in polistirolo da rivestire con della carta con la fantasia a piacere, per rendere il ‘tavolo torta’ davvero unico e originale

Per un look unico possono servire anche tovaglia, bicchieri, piatti e tovaglioli abbinati.

Non possono mancare i classici festoni, con ghirlande, scritte e numeri, gonfiabili e non.

Bellissimi e simpaticissimo sono poi gli ‘accessori’ da indossare. Occhiali di carta con scritte, cappellini a cono, cappelli con candeline e tanto altro per creare dei ricordi speciali con delle foto davvero originali.

A chi non ha non molti conviventi con cui festeggiare serve la tecnologia giusta per effettuare videochiamate di gruppo con amici e parenti: potrebbero essere utili quindi webcam, supporti per telefoni e tablet, pc e tablet.

Infine, bisogna pensare al regalo da fare al festeggiato. Su Amazon è possibile trovare un’infinità di prodotti in offerta, grazie al Black Friday anticpato, che durerà fino al 19 novembre, che soddisfano i gusti di tutti. Dai libri ai videogames, passando per l’arredamento, l’abbigliamento e la tecnologia.

Altrimenti si può optare per un buono regalo in modo tale da consentire al festeggiato di scegliere ciò che più desidera.