Coronavirus, l’ultimo Dpcm blocca il Circo Orfei a Messina: “Ai miei 150 circensi non so cosa dire…”

28 Ottobre 2020 17:12

Si ferma questa volta a Messina il Circo Orfei, a causa dell’ultimo Dpcm del Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: lo sfogo del titolar Darrix Martini

Di nuovo bloccato, questa volta a Messina, il Circo Orfei Darix Martini. Lo comunica lo stesso titolare, Darix Martini: “Siamo stati bloccati per otto mesi a Santa Teresa di Riva – dice – all’inizio del lockdown, senza poterci esibire né spostare e dobbiamo ringraziare l’amministrazione comunale, la chiesa e i cittadini per l’aiuto che ci hanno dato. Ora, arrivati da poco a Messina, ci troviamo nella stessa situazione dopo l’ultimo Dpcm di Conte. Ed eccoci, uniti a pregare affinché la mia grande famiglia trovi conforto e non perda fiducia”.

“La prima volta avevamo come traguardo la ripartenza – prosegue – Ci siamo riusciti, con tante difficoltà, tanto sacrificio, soprattutto economico, ma anche con tanta, tanta voglia. Giunti a Messina dopo esserci organizzati al meglio, aver ripreso gli allenamenti, siamo stati fermati di nuovo dal Dpcm, senza via di fuga. Oggi, più della volta scorsa, sento già l’affanno e le preoccupazioni dei 150 circensi che fanno parte di questa mia carovana a cui non so veramente cosa dire loro”.