Champions League – Il Barcellona sfotte la Juventus e Cristiano Ronaldo: che schiaffo dopo il gol di Messi! [FOTO]

29 Ottobre 2020 09:38

Sfottò social da parte del Barcellona alla Juventus e a Cristiano Ronaldo: Messi è il vero GOAT visto in campo all’Allianz Stadium

Orfana di Cristiano Ronaldo, la Juventus crolla all’Allianz Stadium nel secondo turno di Champions League contro il Barcellona. I blaugrana passano 0-2 e prendono il comando del girone grazie alle reti di Ousmane Dembele e Lionel Messi. Ai bianconeri non basta Morata, al quale sono stati annullati 3 gol per fuorigioco: l’assenza di Cristiano Ronaldo, ancora fermo a causa del Coronavirus, ha avuto un impatto importante sulle dinamiche offensive e caratteriali dei bianconeri. Al termine della partita, il Barcellona non si è fatto sfuggire l’occasione per una frecciatina social che potesse ferire nell’orgoglio sia la Juventus che Cristiano Ronaldo. Un tweet della squadra bluagrana, accompagnato da una foto di Lionel Messi, recita: “Juventus, siamo felici che abbiate potuto vedere il GOAT sul vostro campo da gioco“. Lo scontro fra i due fenomeni Messi e Cristiano Ronaldo è rimandato al match di ritorno, ma per ora il Barcellona ha vinto su tutta la linea.